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Гуськов: «Бердыев - лучший тренер в России и один из лучших в Европе»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Ростов, Бердыев Курбан
Сегодня, 10:56 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов сообщил о том, что руководство области заинтересовано в том, чтобы тренер Курбан Бердыев продолжил работать в «Ростове» и по окончании сезона:

«Бердыев - уникальный тренер, считаю, это лучший тренер в России и один из лучших в Европе. „Ростову“ крупно повезло, что именно он встал у руля команды в такое непростое для клуба время. Результат, который команда демонстрирует последние два сезона, свидетельствует о том, что он может поставить игру, а футболисты каждый на своей позиции могут приносить максимум пользы; результат говорит сам за себя. Мы довольны и хотели бы, чтобы он продолжал работу в клубе.

Курбан Бекиевич Бердыев сейчас сосредоточен на подготовке команды к игре во втором круге чемпионата страны и в Лиге Европы, и все мысли, все действия направлены именно на это. Что будет происходить в июне 2017 года после завершения второго круга, участия команды в Лиге Европы, руководство клуба и его учредители - правительство Ростовской области, будет обсуждать именно в июне. Пока такой проблемы для нас не существует, и данный вопрос никто не инициирует и никто им не занимается - ни Бердыев, ни правительство Ростовской области».

Напомним, что накануне в Сети появились слухи о том, что Бердыев летом может возглавить «Локомотив».

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