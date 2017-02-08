Рейтинг@Mail.ru

Люк Шоу - на радаре у «Тоттенхэма»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ман Юнайтед, Тоттенхэм, Шоу Люк
Сегодня, 11:09 | Источник: Caughtoffside.com | Редакция: Антон Белюсь

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу, нечасто появляющийся на поле в нынешнем сезоне, летом может сменить клубную прописку.

Сообщается, что в услугах игрока, недовольного своим текущим положением в составе «красных дьяволов», заинтересован «Тоттенхэм». По слухам, наставник «шпор» Маурисио Почеттино был бы не против воссоединиться с защитником, которого он тренировал во время своей работы в «Саутгемптоне».

При этом отмечается, что между клубами возможен обмен футболистами - Шоу перейдет в «Тоттенхэм», а в обратном направлении отправится Дэнни Роуз.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 11:13
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
09:33 Слухи «Ливерпуль» готов заплатить «Боруссии» 40 млн фунтов за Обамеянга 9
07:30 Слухи «Реал» и «Барселона» претендуют на 18-летнего хавбека «Баварии» Тилльмана 1
01:52 Слухи «Ман Сити» готов продать Агуэро в ПСЖ за 80 млн фунтов 3
Вчера
17:33 Слухи «Барселона» интересуется защитником «Бенфики» Семеду 7
17:08 Слухи Феррейра Карраско может заменить Дугласа Косту в «Баварии» 4
15:11 Слухи «Ман Сити» может приобрести Обамеянга, если Агуэро перейдёт в «Реал» 27
10:42 Слухи «Барселона» следит за защитником «Бенфики» Линделефом 4
Станислав Горин
7 новых Касильясов для «Реала»
В Мадриде футбольный трансферный зуд – бан ФИФА подходит к концу, и «Реал» вернулся к поискам нового голкипера. «Соккер.ру» предлагает выбрать лучшего.
Комментариев: 35
09:26 Слухи Данило готов летом уйти из «Реала» 34
09:05 Слухи Мората сообщил руководству «Реала» о намерении покинуть клуб летом 76
все материалы по этой теме
Турниры