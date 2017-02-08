Люк Шоу - на радаре у «Тоттенхэма»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу, нечасто появляющийся на поле в нынешнем сезоне, летом может сменить клубную прописку.

Сообщается, что в услугах игрока, недовольного своим текущим положением в составе «красных дьяволов», заинтересован «Тоттенхэм». По слухам, наставник «шпор» Маурисио Почеттино был бы не против воссоединиться с защитником, которого он тренировал во время своей работы в «Саутгемптоне».

При этом отмечается, что между клубами возможен обмен футболистами - Шоу перейдет в «Тоттенхэм», а в обратном направлении отправится Дэнни Роуз.