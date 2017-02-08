Люк Шоу - на радаре у «Тоттенхэма»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ман Юнайтед, Тоттенхэм, Шоу Люк
Сегодня, 11:09 | Источник: Caughtoffside.com | Редакция: Антон Белюсь
Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу, нечасто появляющийся на поле в нынешнем сезоне, летом может сменить клубную прописку.
Сообщается, что в услугах игрока, недовольного своим текущим положением в составе «красных дьяволов», заинтересован «Тоттенхэм». По слухам, наставник «шпор» Маурисио Почеттино был бы не против воссоединиться с защитником, которого он тренировал во время своей работы в «Саутгемптоне».
При этом отмечается, что между клубами возможен обмен футболистами - Шоу перейдет в «Тоттенхэм», а в обратном направлении отправится Дэнни Роуз.
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