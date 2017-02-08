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Черевченко возглавил «Балтику»

Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2016/2017, Отставки и назначения, Балтика, Черевченко Игорь
Сегодня, 11:14 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Генеральный директор «Балтики» Тимур Лепсая сообщил о том, что новым главным тренером калининградского клуба стал экс-наставник московского «Локомотива» Игорь Черевченко:

«Главным тренером до конца сезона назначен Черевченко. Почему такой небольшой срок? Будем решать по ходу сезона, сейчас хотелось бы сказать спасибо тренеру, что он согласился взяться за этот непростой труд. Со стороны клуба и администрации города будет оказана вся необходимая помощь и содействие».

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