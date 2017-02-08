Летом «Милан» поборется за кого-то из пары Обамеянг-Агуэро

По информации итальянских СМИ, летом «Милан» предпримет попытку подписать топ-форварда.

По слухам, на прицеле у «россонери» нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг и форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, потерявший место в стартовом составе «горожан».

Сообщается, что новые владельцы итальянского клуба выделят «Милану» 100 млн евро на трансферы грядущим летом.

Ранее появились слухи о том, что летом изменения могут произойти и на тренерском мостике «россонери».