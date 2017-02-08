Летом «Милан» поборется за кого-то из пары Обамеянг-Агуэро
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Милан, Боруссия Д, Манчестер Сити, Обамеянг Пьер-Эмерик, Агуэро Серхио
Сегодня, 11:37 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
По информации итальянских СМИ, летом «Милан» предпримет попытку подписать топ-форварда.
По слухам, на прицеле у «россонери» нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг и форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, потерявший место в стартовом составе «горожан».
Сообщается, что новые владельцы итальянского клуба выделят «Милану» 100 млн евро на трансферы грядущим летом.
Ранее появились слухи о том, что летом изменения могут произойти и на тренерском мостике «россонери».
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