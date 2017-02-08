Луис Адриано: «Общаюсь с подписчиками в „Инстаграме“ сколько захочу»

Нападающий «Спартака» Луис Адриано, который одним из первых в РФПЛ начал прямые трансляции в сети Instagram, рассказал, зачем он этим занимается:

«Сколько раз в день общаюсь с подписчиками в „Инстаграме“? Сколько захочу. Обычно выхожу на связь перед сном, потому что днем я отдыхаю после тренировок. Могу находиться в прямом эфире более получаса.

Зачем занимаюсь этим? Потому что это интересно подписчикам. Они меня расспрашивают в чате, и мне нетрудно ответить — про музыку, еще про что-то. Вопросы идут на португальском, английском, иногда чуть-чуть даже по-русски отвечаю. Хотя на этом языке я не умею читать.

В основном пишут незнакомые люди, но есть и друзья из Порту-Алегри, которые рассказывают новости о городе. В „Инстаграме“ сидят и мои родственники — отец, мать, брат и жена.

Подписаны ли на меня известные футболисты? Давид Луис мне пишет в прямом эфире. За мной следят Виллиан, Дуглас Коста, Фернандиньо».