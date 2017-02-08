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В «Интере» готовы удвоить зарплату защитника «Ромы» Маноласа

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Рома, Интер, Манолас Константинос
Сегодня, 12:14 | Источник: calciomercato.com | Редакция: Антон Белюсь

По информации итальянских СМИ, представители «Интера» в ближайшее время встретятся с защитником «Ромы» Константинасом Маноласом.

«Нерадзурри» заинтересованы в приобретении грека ближайшим летом и намерены обсудить с ним условия личного контракта. Сообщается, что «Интер» готов платить 25-летнему игроку 4 млн евро в год, что более чем в два раза превышает жалование Маноласа в римском клубе (1.8 млн евро в год).

По слухам, «Рома» согласится расстаться с футболистом, если получит предложение в районе 44 млн евро.

В услугах Маноласа также могут быть заинтересованы «Челси», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

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