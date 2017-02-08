Фанаты «Баварии»: «Выгоните нацистов из футбола. Зозуля, убирайся»

Часть фанатов «Баварии» солидарна с болельщиками «Райо Вальекано», считающих украинского нападающего «Бетиса» Романа Зозулю нацистом.

Во время вчерашнего поединка 1/8 финала Кубка Германии против «Вольфсбурга» поклонники мюнхенского клуба вывесили баннер с текстом: «Выгоните нацистов из футбола. Зозуля, убирайся».

Напомним, что в январе аренда 27-летнего игрока в «Райо Вальекано» сорвалась по причине протестов со стороны болельщиков «Райо», которые посчитали, что Зозуля имеет отношение к националистическим организациям.