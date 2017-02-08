Фанаты «Баварии»: «Выгоните нацистов из футбола. Зозуля, убирайся»
Матч: Бавария1 : 0Вольфсбург
Сегодня, 12:24 | Источник: twitter.com | Редакция: Антон Белюсь
Часть фанатов «Баварии» солидарна с болельщиками «Райо Вальекано», считающих украинского нападающего «Бетиса» Романа Зозулю нацистом.
Во время вчерашнего поединка 1/8 финала Кубка Германии против «Вольфсбурга» поклонники мюнхенского клуба вывесили баннер с текстом: «Выгоните нацистов из футбола. Зозуля, убирайся».
Напомним, что в январе аренда 27-летнего игрока в «Райо Вальекано» сорвалась по причине протестов со стороны болельщиков «Райо», которые посчитали, что Зозуля имеет отношение к националистическим организациям.
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