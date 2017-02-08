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Друг Роналду Бадр Хари приговорён к двум годам тюрьмы

Соккер.Ру // Заграница: события, Реал, Роналду Криштиану
Сегодня, 13:12 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Друг нападающего Криштиану Роналду марокканский кикбоксер Бадр Хари приговорен к двум годам лишения свободы Верховным Судом Нидерландов.

В 2014 году 32-летний спортсмен уже отсидел 6 месяцев в тюрьме за нападение при отягчающих обстоятельствах на голландского миллионера Коэна Эверинка на одной из вечеринок в ночном клубе в 2012 году. Тогда Хари подал апелляцию на решение суда, которая была отменена. Более того, суд посчитал, что вынес марокканцу слишком мягкое наказание и увеличил его срок.

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