Друг Роналду Бадр Хари приговорён к двум годам тюрьмы
Сегодня, 13:12 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Друг нападающего Криштиану Роналду марокканский кикбоксер Бадр Хари приговорен к двум годам лишения свободы Верховным Судом Нидерландов.
В 2014 году 32-летний спортсмен уже отсидел 6 месяцев в тюрьме за нападение при отягчающих обстоятельствах на голландского миллионера Коэна Эверинка на одной из вечеринок в ночном клубе в 2012 году. Тогда Хари подал апелляцию на решение суда, которая была отменена. Более того, суд посчитал, что вынес марокканцу слишком мягкое наказание и увеличил его срок.
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В том что Рон без мужика теперь остался?
В том что Рон без мужика теперь остался?
Специальная новость для срача персофанов Рона и Лео? или только хейтеров первого?
Позор.
АХАХАХАХАХАХАХАХ
К.Роналду
Посадили сожителя Роналду.
Об этом и сообщают собственно.
В том что Рон без мужика теперь остался?
Видимо предвидел одиночество скорое.