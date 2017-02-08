Друг Роналду Бадр Хари приговорён к двум годам тюрьмы

Друг нападающего Криштиану Роналду марокканский кикбоксер Бадр Хари приговорен к двум годам лишения свободы Верховным Судом Нидерландов.

В 2014 году 32-летний спортсмен уже отсидел 6 месяцев в тюрьме за нападение при отягчающих обстоятельствах на голландского миллионера Коэна Эверинка на одной из вечеринок в ночном клубе в 2012 году. Тогда Хари подал апелляцию на решение суда, которая была отменена. Более того, суд посчитал, что вынес марокканцу слишком мягкое наказание и увеличил его срок.