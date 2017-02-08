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Анри: «Я бы хотел играть с Жиру в одной команде»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Арсенал, Анри Тьерри, Жиру Оливье
Сегодня, 13:37 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь

Легенда «Арсенала» Тьерри Анри дал понять, что очень высоко котирует футбольные умения нападающего «канониров» Оливье Жиру:

«Я бы хотел играть с Жиру в одной команде. Он невероятен, так как вовлекает в игру и своих партнеров.

Я никогда не критиковал его. Я лишь отвечал на вопрос о том, что необходимо предпринять „Арсеналу“, чтобы стать чемпионом. И я ответил, что для этого нужно, чтобы Жиру не был единственным нападающим „канониров“. За несколько недель до того случая я хвалил Оливье, но никто этого не помнит».

Ранее Анри поддержал главного тренера лондонского клуба Арсена Венгера, заявив, что не считает, что последний должен уйти из «Арсенала».

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