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Дармиан: «Если бы я мог изменить ход истории, пригласил бы в МЮ Пирло»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Нью-Йорк Сити, Дармиан Маттео, Пирло Андреа
Сегодня, 13:57 | Источник: gianlucadimarzio.com | Редакция: Антон Белюсь

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан, имей он возможность изменить ход истории, хотел бы увидеть в составе «красных дьяволов» полузащитника Андреа Пирло, который нынче доигрывает в американском клубе «Нью-Йорк Сити»:

«В истории итальянского футбола полно легенд, поэтому трудно было бы выбрать кого-то одного. Но если бы пришлось выбирать именно одного, то это бы был Андреа Пирло. Я очень хорошо знаю его, играл с ним в составе национальной команды, знаю его сильные стороны. Это очень классный игрок, думаю, он принес бы пользу „Манчестер Юнайтед“».

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