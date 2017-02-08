Дармиан: «Если бы я мог изменить ход истории, пригласил бы в МЮ Пирло»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан, имей он возможность изменить ход истории, хотел бы увидеть в составе «красных дьяволов» полузащитника Андреа Пирло, который нынче доигрывает в американском клубе «Нью-Йорк Сити»:

«В истории итальянского футбола полно легенд, поэтому трудно было бы выбрать кого-то одного. Но если бы пришлось выбирать именно одного, то это бы был Андреа Пирло. Я очень хорошо знаю его, играл с ним в составе национальной команды, знаю его сильные стороны. Это очень классный игрок, думаю, он принес бы пользу „Манчестер Юнайтед“».