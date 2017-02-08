Кутепов: «Нагрузки на сборах увеличились, до постели добираемся, как убитые»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов поведал о том, как проходят вторые зимние сборы «красно-белых», которые тренируются в Испании:

«Второй сбор потяжелее будет. Сейчас нагрузки больше, выросла интенсивность. Но никаких проблем нет, наслаждаемся тренировками. Хотя последние два дня очень тяжелые тренировки, до постели добираемся, как убитые. Но мы готовимся, ведь наша первая официальная игра не за горами».