Мещеряков: «Агенты Миранчука заинтересованы только в собственном кармане»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Локомотив М, Миранчук Алексей, Фарфан Джефферсон
Сегодня, 14:19 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков раскритиковал агентов полузащитника «железнодорожников» Алексея Миранчука, один из которых ранее заявил, что хавбека в на 100% не будет в команде, а также прокомментировал подписание клубом нападающего Джефферсона Фарфана:
«По Миранчуку как решится, так решится. Но его агенты заинтересованы только в собственном кармане.
Фарфан? У нас вообще многие специалисты в футболе, но давайте посмотрим, как он себя проявит в играх. Любой трансфер отличается тем, кто сколько стоит, и как проявлял себя до этого, у него есть потенциал, он показал себя хорошо в Германии. Да, был перерыв, но на тренировках показывает себя хорошо».
Другие материалы по теме:
Вчера
Или войдите через