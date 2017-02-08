Мещеряков: «Агенты Миранчука заинтересованы только в собственном кармане»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков раскритиковал агентов полузащитника «железнодорожников» Алексея Миранчука, один из которых ранее заявил, что хавбека в на 100% не будет в команде, а также прокомментировал подписание клубом нападающего Джефферсона Фарфана:

«По Миранчуку как решится, так решится. Но его агенты заинтересованы только в собственном кармане.

Фарфан? У нас вообще многие специалисты в футболе, но давайте посмотрим, как он себя проявит в играх. Любой трансфер отличается тем, кто сколько стоит, и как проявлял себя до этого, у него есть потенциал, он показал себя хорошо в Германии. Да, был перерыв, но на тренировках показывает себя хорошо».