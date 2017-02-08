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Бывшие владельцы «Ливерпуля» предлагали Биллу Гейтсу приобрести клуб

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Финансы, Ливерпуль
Сегодня, 14:32 | Источник: Skysports.com | Редакция: Антон Белюсь

Известному американскому предпринимателю Биллу Гейтсу предлагали приобрести «Ливерпуль», однако один из создателей компании Microsoft не откликнулся на предложение.

Это стало известно во время судебных слушаний по делу между бывшим совладельцем «красных» Джорджа Джиллетта и Королевским Банком Шотландии.

Джиллетт и Том Хикс приобрели мерсисайдский клуб в 2007 году, но уже через три года он был продан американской компании «Fenway Sports Group». 

Ранее стало известно, что исполнительный директор «Ливерпуля» Иан Эйр переходит на работу в «Мюнхен 1860».

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