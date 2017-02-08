Неста: «Надеюсь, что при новых владельцах, „Милан“ не потеряет своё лицо»
Сегодня, 14:46 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Бывший защитник «Милана» Алессандро Неста надеется, что переход «россонери» в руки новым владельцам, который должен состояться этой весной, не приведет к тому, что клуб потеряет свое лицо:
«В первую очередь я хотел бы поблагодарить Сильвио Берлускони. Я провел в „Милане“ 10 лет, это был подарок от Бога, но это также заслуга Берлускони.
Как и все хорошее в этой жизни, его правление подходит к концу. Президенты, тренеры, игроки - все приходят и уходят. Но остается клуб, который не должен терять свое лицо и индивидуальность.
Надеюсь, что следующие владельцы клуба продолжат славные традиции „Милана“ эпохи Берлускони».
Ранее сообщалось о том, что летом могут произойти изменения на тренерском мостике «россонери».
Другие материалы по теме:
Или войдите через