Рейтинг@Mail.ru

Неста: «Надеюсь, что при новых владельцах, „Милан“ не потеряет своё лицо»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Милан, Неста Алессандро
Сегодня, 14:46 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Бывший защитник «Милана» Алессандро Неста надеется, что переход «россонери» в руки новым владельцам, который должен состояться этой весной, не приведет к тому, что клуб потеряет свое лицо:

«В первую очередь я хотел бы поблагодарить Сильвио Берлускони. Я провел в „Милане“ 10 лет, это был подарок от Бога, но это также заслуга Берлускони.

Как и все хорошее в этой жизни, его правление подходит к концу. Президенты, тренеры, игроки - все приходят и уходят. Но остается клуб, который не должен терять свое лицо и индивидуальность.

Надеюсь, что следующие владельцы клуба продолжат славные традиции „Милана“ эпохи Берлускони».

Ранее сообщалось о том, что летом могут произойти изменения на тренерском мостике «россонери».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 15:10
ответ пользователю Вардананк (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:09
ответ пользователю HUNTERok (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:06
ответ пользователю Вардананк (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:01
Показать
Немного троллинга
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
15:09 Фабрегас: «В футболе всё меньше талантов, но больше тех, кто просто бегает по полю» 7
14:57 Симеоне: «Знаю, почему шансы „Атлетико“ на успех в Европе выше, чем в Ла Лиге или Кубке» 5
13:57 Дармиан: «Если бы я мог изменить ход истории, пригласил бы в МЮ Пирло» 3
13:37 Анри: «Я бы хотел играть с Жиру в одной команде» 5
13:24 Мхитарян: «Думай я лишь о деньгах, перешёл бы из „Шахтёра“ в „Анжи“, а не в „Боруссию“» 22
11:52 Т. Азар: «Чтобы стать лучшим в мире, Эдену надо подождать, пока Роналду и Месси постареют» 10
09:23 Анри: «Я не считаю, что Венгер должен уйти из „Арсенала“» 12
09:11 Шолль: «Лам стоит в одном ряду с Беккенбауэром, Гердом Мюллером и Маттеусом» 18
08:32 Президент «Атлетико»: «Уход Гризманна в „Манчестер Юнайтед“? Это маленькая команда» 154
08:23 Ракитич: «Месси как-то выкупил дом соседа, потому что тот был слишком шумным» 39
все материалы по этой теме
Турниры