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Мутко: «РФС согласовал проведение ещё одного товарищеского матча сборной России»

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Сборные 2017, Россия: мнение, Россия, Кот-д'Ивуар, Мутко Виталий
Сегодня, 15:19 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал, что РФС удалось согласовать проведение товарищеского матча сборной России 24 марта. Судя по всему, соперником россиян станет сборная Кот-д'Ивуара:

«Второй соперник есть, и вы знаете, кто. Нужен подписанный контракт, все согласовано. Мы уже дату поставили, я письмо отправил на Первый канал, время попросил нужное, указал, что мы с ними играем 24-го. Мы хотели бы трансляцию на Первом канале.

Работаем, непростая тема, все играют квалификацию, у всех непростые задачи. Круг претендентов достаточно широк. У нас есть два месяца сложных, когда практически все играют, только Океания свободна. У нас достаточно мыслей и предложений, думаю, спарринги будут хорошие».

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