Мутко: «РФС согласовал проведение ещё одного товарищеского матча сборной России»
Сегодня, 15:19 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь
Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал, что РФС удалось согласовать проведение товарищеского матча сборной России 24 марта. Судя по всему, соперником россиян станет сборная Кот-д'Ивуара:
«Второй соперник есть, и вы знаете, кто. Нужен подписанный контракт, все согласовано. Мы уже дату поставили, я письмо отправил на Первый канал, время попросил нужное, указал, что мы с ними играем 24-го. Мы хотели бы трансляцию на Первом канале.
Работаем, непростая тема, все играют квалификацию, у всех непростые задачи. Круг претендентов достаточно широк. У нас есть два месяца сложных, когда практически все играют, только Океания свободна. У нас достаточно мыслей и предложений, думаю, спарринги будут хорошие».
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Слова Мутко после этого матча:
-Да!Мы проиграли,но выглядели достойно,если бы,да кабы бы...
Мы на правильном пути,до чемпионата много времени,кубок будет наш.
матчи сборной надо показывать по быдло-тнт, как раз между дом-2 и ситкомом про тупых студентов или бухих врачей)))
Убивать полтора часа не каждому хочется зря,смотреть ширь пырь бей беги куда глаза глядят!
Вот-вот, ты там поезди, подоговаривайся - может на наше счастье съедят где-нибудь как капитана Кука
Американское Самоа - Вануату 0:15
Соломоновы острова - Американское Самоа 12:1
Мало того, что, уж раз Вануату им 15 мячей напихало, то мы точно 2-3 забьем, так это будет еще и политически грамотное решение)