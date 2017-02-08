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Слуцкий: «Почему навестил ЦСКА? Я давно обещал „проставиться“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, ЦСКА, Слуцкий Леонид
Сегодня, 15:28 | Источник: ФК ЦСКА Москва | Редакция: Антон Белюсь

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий объяснил, с чем было связано его решение посетить расположение «армейцев» на зимнем сборе команды в в Кампоаморе:

«Я давно обещал „проставиться“, мы были на связи и искали оптимальное время, когда и у меня получилось бы, и у команды был бы удобный график. Параллельно хотелось застать и игру, что удалось сделать. На взгляд Виктора Михайловича, выбран очень удачный день, чтобы посмотреть игру, поужинать и пообщаться со всеми.

Могу ли сказать, что этот день в чем-то особенный для меня? У меня нет ощущения глобального расставания. Продолжаю общаться с тренерским штабом, с большей частью футболистов. Нет ощущения, что я вернулся назад. Всех очень рад видеть, но мы продолжаем общаться. Конечно, уже не в таком режиме, как при ежедневной работе, но достаточно плотно».

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