«Реал» вернулся к идее приобретения Де Хеа, клуб готовит предложение в размере 65 млн евро
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Реал, Ман Юнайтед, Де Хеа Давид
Сегодня, 16:11 | Источник: Marca.com | Фото: Официальный сайт ФК "Манчестер Юнайтед" | Редакция: Антон Белюсь
Мадридский «Реал» после неудачной попытки приобретения голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа в 2015 году, готов вновь решиться на этот трансфер, сообщают испанские СМИ.
В 26-летнем голкипере, который родился в Мадриде, «сливочные» видят того, кто может закрыть вратарский вопрос в клубе на ближайшие 10 лет.
По слухам, «Реал» заинтересован в том, чтобы предложить «красным дьяволам» 65 млн евро за Де Хеа - сумму отступных, прописанную в контракте стража ворот, чтобы свести процесс переговоров с манкунианским клубом, которые наверняка будут непростыми, к минимуму.
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