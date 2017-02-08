«Реал» вернулся к идее приобретения Де Хеа, клуб готовит предложение в размере 65 млн евро

Мадридский «Реал» после неудачной попытки приобретения голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа в 2015 году, готов вновь решиться на этот трансфер, сообщают испанские СМИ.

В 26-летнем голкипере, который родился в Мадриде, «сливочные» видят того, кто может закрыть вратарский вопрос в клубе на ближайшие 10 лет.

По слухам, «Реал» заинтересован в том, чтобы предложить «красным дьяволам» 65 млн евро за Де Хеа - сумму отступных, прописанную в контракте стража ворот, чтобы свести процесс переговоров с манкунианским клубом, которые наверняка будут непростыми, к минимуму.