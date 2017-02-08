Слуцкий: «Буду приходить на „Арену ЦСКА“, как к себе домой, и в команду тоже»
Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, посетивший расположение «армейцев» на сборе в Испании и понаблюдавший за игрой клуба в контрольном поединке против «Эсбьерга», поделился впечатлениями от увиденного, а также рассказал о своих отношениях с клубом:
«Пока мы не пропускаем на сборах. Надеюсь, тенденция продолжится и в сезоне. Есть определенные тактические перестройки и задумки у нового тренера, это вполне естественно и нормально. ЦСКА — команда, которая приспособится под любую модель, которую тренер будет считать наиболее эффективной. Матчи на сборах - это скорее рабочая информация. Я в курсе, что кто-то пропускал тренировки, у кого-то микроповреждения, но оценки может давать только главный тренер, который наблюдает команду в ежедневном режиме. Я же просто получаю огромное удовольствие от общения, пребывания в родной команде. Это вызывает большой эмоциональный прилив.
Планирую ли посетить армейцев на третьем сборе или прийти на какой-либо матч на „Арене ЦСКА“? У команды очень плотный график на сборах, и мои дни тоже расписаны, несмотря на статус безработного! В следующий раз постараюсь приехать на какой-либо домашний матч в зависимости от графика. Я буду приходить на „Арену ЦСКА“, как к себе домой, и в команду тоже. И это не наглость слишком ретивого соседа. Это большая успешная часть жизни, и мы навсегда сохраним самые теплые воспоминания и ощущения от совместной работы».
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Как будто по бульвару
Охрана на измене
Тащу я стеклотару
Заслужил - имеет полное право!
https://www.youtube.com/watch?v=DAHLmjGuUWk
https://www.youtube.com/watch?v=P3nn7hO5Ghs
аххахах
Надо же кого то за пивом посылать!!!
Бабаев:
-Леня,мы с вами хоть и "русские" люди,друг-друга не обманываем,но билет все же надо покупать в кассе...
брат за брата очко разврата!
Не думаю, что это нужно клубу и его новому главному тренеру.