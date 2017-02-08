Рейтинг@Mail.ru

Слуцкий: «Буду приходить на „Арену ЦСКА“, как к себе домой, и в команду тоже»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, ЦСКА, Слуцкий Леонид
Сегодня, 16:25 | Источник: ФК ЦСКА Москва | Редакция: Антон Белюсь

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, посетивший расположение «армейцев» на сборе в Испании и понаблюдавший за игрой клуба в контрольном поединке против «Эсбьерга», поделился впечатлениями от увиденного, а также рассказал о своих отношениях с клубом:

«Пока мы не пропускаем на сборах. Надеюсь, тенденция продолжится и в сезоне. Есть определенные тактические перестройки и задумки у нового тренера, это вполне естественно и нормально. ЦСКА — команда, которая приспособится под любую модель, которую тренер будет считать наиболее эффективной. Матчи на сборах - это скорее рабочая информация. Я в курсе, что кто-то пропускал тренировки, у кого-то микроповреждения, но оценки может давать только главный тренер, который наблюдает команду в ежедневном режиме. Я же просто получаю огромное удовольствие от общения, пребывания в родной команде. Это вызывает большой эмоциональный прилив.

Планирую ли посетить армейцев на третьем сборе или прийти на какой-либо матч на „Арене ЦСКА“? У команды очень плотный график на сборах, и мои дни тоже расписаны, несмотря на статус безработного! В следующий раз постараюсь приехать на какой-либо домашний матч в зависимости от графика. Я буду приходить на „Арену ЦСКА“, как к себе домой, и в команду тоже. И это не наглость слишком ретивого соседа. Это большая успешная часть жизни, и мы навсегда сохраним самые теплые воспоминания и ощущения от совместной работы».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 17:31
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:29
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:14
ответ пользователю Великолепный (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 17:13
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:09
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 17:08
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:57
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 16:57
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 16:56
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 16:53, редактировал Сегодня 17:05
, чтобы видеть комментарии
  8
Сегодня 16:52
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 16:49
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 16:46
ответ пользователю мадам Бельдюк (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:45
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:43
ответ пользователю мадам Бельдюк (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:42
ответ пользователю Т34 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:38
, чтобы видеть комментарии
  15
Сегодня 16:37, редактировал Сегодня 16:38
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 16:37
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 16:35
Показать
Немного троллинга
  4
Сегодня 16:33
Показать
Немного троллинга
  3
Сегодня 16:31
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:31
, чтобы видеть комментарии
  17
Сегодня 16:28
Показать
Немного троллинга
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
15:28 Слуцкий: «Почему навестил ЦСКА? Я давно обещал „проставиться“» 53
15:19 Мутко: «РФС согласовал проведение ещё одного товарищеского матча сборной России» 17
14:19 Мещеряков: «Агенты Миранчука заинтересованы только в собственном кармане» 10
14:12 Кутепов: «Нагрузки на сборах увеличились, до постели добираемся, как убитые» 26
12:31 Замгубернатора Ростовской области: «Цель „Ростова“ в чемпионате - место в первой пятёрке» 21
10:56 Гуськов: «Бердыев - лучший тренер в России и один из лучших в Европе» 55
07:54 Кадиев: «Я не видел большой пользы от Обертана, Боли и Ямбере» 11
06:13 Андронов раскритиковал тренера «Зенита» по физподготовке 46
05:46 Кадиев: «Если „Анжи“ вылетит в ФНЛ, это не будет трагедией» 22
Вчера
20:02 Дмитрий Комбаров: «Не согласен, что „Спартак“ лидирует незаслуженно» 68
все материалы по этой теме
Турниры