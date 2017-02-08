Десайи: «Терри пора уходить из футбола»

Экс-защитник «Челси» Марсель Десайи считает, что капитану «синих» Джону Терри пора вешать бутсы на гвоздь:

«В свое время я ушел из футбола, потому что понял, что другие быстрее и лучше, чем я. Для меня пришло время уйти, для них пришло время засиять. Сейчас пришла очередь Терри уходить.

Тем не менее, здорово то, как он держится в этой ситуации. Он капитан клуба, который теперь играет реже, но его присутствие в команде по-прежнему ощущается ».