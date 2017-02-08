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Десайи: «Терри пора уходить из футбола»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Челси, Терри Джон, Десайи Марсель
Сегодня, 16:35 | Источник: express.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Экс-защитник «Челси» Марсель Десайи считает, что капитану «синих» Джону Терри пора вешать бутсы на гвоздь:

«В свое время я ушел из футбола, потому что понял, что другие быстрее и лучше, чем я. Для меня пришло время уйти, для них пришло время засиять. Сейчас пришла очередь Терри уходить.

Тем не менее, здорово то, как он держится в этой ситуации. Он капитан клуба, который теперь играет реже, но его присутствие в команде по-прежнему ощущается ».

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