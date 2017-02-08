Кевин-Принс Боатенг: «Мандела сказал мне: „Моя дочь хочет выйти за тебя замуж“»
Полузащитник «Лас-Пальмаса» Кевин-Принс Боатенг вспомнил, как однажды вместе с товарищами по сборной Ганы он встретился с Нельсоном Манделой - известным борцом с апартеидом:
«Я однажды встречался с Манделой, это чувство трудно объяснить. Это чистая радость. Он отсидел в тюрьме 27 лет только за то, что боролся за свои права, и вот он сидит передо мной, и в нем нет ни капли гнева. Он должен был сердиться на весь мир, но он этого не делал. Он был спокоен, сидел в своем кресле и со всеми здоровался. От него исходило спокойствие. Он просто светился. Как в кино, будто он ангел.
Мы вошли в комнату, поздоровались. Он пожал мою руку, наклонился ко мне и сказал: „Моя дочь хочет выйти за тебя замуж“. Я ответил: „Извините, но у меня уже есть девушка“. А он сказал: „Нет, нет, у меня есть другие, более красивые“. Все рассмеялись».
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Для игроков-то он там личность масштаба космического, понятно, что они стеснялись.
насчет ленивые как собаки согласен. посмотри на репортажи про мигрантов. они такие "притесненные" и бегут на запад за жрачкой, и такие "бедные", что у всех на руках смартфоны - отгрызки и андроидные))
где-то в африканской деревне, наверное, твой "аналог" думает, что в России всегда зима, по прохожей постоянно медведи с балалайками, а детей с пеленок приучают водочке на бутылочках)))
Так что я больше склоняюсь к тому, что Боатенг несёт чушь. Пьяную, наркотическую, но чушь.
Я говорил о разнице в возрасте между Боатенгом и дочерьми Манделы, а разница там существенная - от 27 до 33 лет.
Боатенг родился в 1987. Они все ему в матери годились, если чо, если не в бабушки.
Трындит ганец, похоже. Перепил.