Кевин-Принс Боатенг: «Мандела сказал мне: „Моя дочь хочет выйти за тебя замуж“»

Полузащитник «Лас-Пальмаса» Кевин-Принс Боатенг вспомнил, как однажды вместе с товарищами по сборной Ганы он встретился с Нельсоном Манделой - известным борцом с апартеидом:

«Я однажды встречался с Манделой, это чувство трудно объяснить. Это чистая радость. Он отсидел в тюрьме 27 лет только за то, что боролся за свои права, и вот он сидит передо мной, и в нем нет ни капли гнева. Он должен был сердиться на весь мир, но он этого не делал. Он был спокоен, сидел в своем кресле и со всеми здоровался. От него исходило спокойствие. Он просто светился. Как в кино, будто он ангел.

Мы вошли в комнату, поздоровались. Он пожал мою руку, наклонился ко мне и сказал: „Моя дочь хочет выйти за тебя замуж“. Я ответил: „Извините, но у меня уже есть девушка“. А он сказал: „Нет, нет, у меня есть другие, более красивые“. Все рассмеялись».