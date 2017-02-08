Алханов: «Были разговоры о переименовании ФК „Терек“ в ФК „Ахмат“»
Сегодня, 17:14 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Вице-президент «Терека» Хайдар Алханов рассказал, что рассматривался вариант с переименованием клуба в ФК «Ахмат».
«Разговоры о переименовании ФК „Терек“ в ФК „Ахмат“ были. Но о серьёзном обсуждении я не слышал. Не знаю, что сказать вам по этому поводу».
Напомним, что в недавнем контрольном матче грозненцы обыграли софийскую «Славию» (3:1).
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