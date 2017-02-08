Рейтинг@Mail.ru

Маскерано пропустит первый матч с ПСЖ

Матч: ПСЖПСЖ-:-БарселонаБарселона
Начало матча: 14.02.2017, 22:45
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Маскерано Хавьер
Сегодня, 17:22 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Барселоны» Хавьер Маскерано получил травму ноги во время вчерашнего матча Кубка Испании с «Атлетико» (1:1). Каталонский клуб не уточняет, как много времени аргентинец будет вне игры, однако при подобного рода повреждениях футболисты обычно восстанавливаются от 15 до 20 дней, что исключает вероятность появления Маскерано в выездном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСЖ, который намечен на 14 февраля.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
09:43 «Атлетико» потерял Година на две недели 3
Вчера
19:42 Брозович пропустит от четырех до шести недель 5
14:39 Иньеста, Бускетс и Пике могут сыграть против «Атлетико» 21
05 февраля 2017
14:48 Та выбыл на долгий срок 6
04 февраля 2017
17:43 Бельерин получил травму головы, когда Алонсо забивал первый гол «Челси» 21
17:10 «Рома» потеряла Перотти из-за травмы подколенного сухожилия 6
09:55 Почеттино: «Роузу сделали рентген, Н'Куду и Триппьер вне игры» 2
03 февраля 2017
21:41 «РБ Лейпциг» лишился ряда игроков основы из-за гриппа 15
17:37 «Бернли» потерял Дефура на несколько недель 1
17:34 Киммих пропустит игру с «Шальке» из-за болезни 2
все материалы по этой теме
Турниры