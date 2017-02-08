Маскерано пропустит первый матч с ПСЖ

Полузащитник «Барселоны» Хавьер Маскерано получил травму ноги во время вчерашнего матча Кубка Испании с «Атлетико» (1:1). Каталонский клуб не уточняет, как много времени аргентинец будет вне игры, однако при подобного рода повреждениях футболисты обычно восстанавливаются от 15 до 20 дней, что исключает вероятность появления Маскерано в выездном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСЖ, который намечен на 14 февраля.