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«Анжи» уступил «Дукле»

Соккер.Ру // Россия: события, Анжи, Дукла П
Сегодня, 18:09 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

«Анжи» на своем сборе в Турции уступил чешской «Дукле» (1:2). Клуб из Махачкалы вел в счете практически весь матч после того, как на 23-й минуте пенальти реализовал Адлан Кацаев. Однако в последние 10 минут поединка российская команда пропустила 2 мяча и проиграла.

Стартовый состав «Анжи»: Юрченко, Мусалов, Жиров, Фибель, Паршивлюк, Лях, Кудряшов, Яковлев, Хубулов, Кацаев, Будковский.

Ранее «Анжи» с таким же счетом проиграл македонскому «Вардару».

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