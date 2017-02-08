«Анжи» уступил «Дукле»
Сегодня, 18:09 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя
«Анжи» на своем сборе в Турции уступил чешской «Дукле» (1:2). Клуб из Махачкалы вел в счете практически весь матч после того, как на 23-й минуте пенальти реализовал Адлан Кацаев. Однако в последние 10 минут поединка российская команда пропустила 2 мяча и проиграла.
Стартовый состав «Анжи»: Юрченко, Мусалов, Жиров, Фибель, Паршивлюк, Лях, Кудряшов, Яковлев, Хубулов, Кацаев, Будковский.
Ранее «Анжи» с таким же счетом проиграл македонскому «Вардару».
Другие материалы по теме:
Вчера
04 февраля 2017
11:36 Фото Кержаков сфотографировался с Пугачевой 95
03 февраля 2017
02 февраля 2017
23:15 Видео Дзюбу посвятили в капитаны «Зенита» 47
Или войдите через