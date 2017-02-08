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Бубнов: «ЦСКА нужно играть в комбинационный футбол, а мы этого не видим»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, ЦСКА, Бубнов Александр
Сегодня, 19:51 | Источник: Sportbox.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от работы ЦСКА на своих сборах в испанском Кампоаморе.

«В матчах с более слабыми командами необходимо отрабатывать, прежде всего, действия в атаке, так как они чаще позволяют создавать остроту у своих ворот. Сложилось впечатление, что куда больше внимания Ганчаренко уделял наработке связей сзади, хотя с ними, казалось бы, дела осенью обстояли значительно лучше. Между тем, с новой схемой и при отсутствии впереди быстрого и забивного нападающего, вроде Мусы, ЦСКА нужно стараться играть в комбинационный футбол, а этого мы в прошедших матчах не увидели. Армейцы не только практически не забивали, но и обостряли крайне мало.

Связано это в большей степени и с кадровыми проблемами команды — Витиньо травмирован и еще ни разу не появлялся на поле, а Оланаре только-только вернулся в строй. Эта пара нападающих пока выглядит оптимальной, но вместе играть им еще не доводилось. Остается надеяться, что за оставшийся месяц они смогут найти общий язык и создать боеспособную связку».

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