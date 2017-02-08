Семин: «Миранчук и Шкулетич едут на третий сбор „Локомотива“»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о кадровых планах клуба в преддверии третьего сбора, который пройдет с 11 по 23 февраля.

«Надеемся, что на сборе будут новички. Из основной команды поедут все, в том числе Миранчук, у него контракт до декабря, я надеюсь, что он его выполнит до конца. Будет хорошо кого-то взять в нападение, но если не успеем, будем действовать своими резервами. Шкулетич хорошо работал в молодежной команде, поэтому он поедет на сбор с основой.

Если будет какой-то вариант, который устроит „Локомотив“ и Шкулетича, то, возможно, будут какие-то изменения. Пока предложений нет.

Прудников не поедет на третий сбор, Амир Натхо должен поехать. Из молодых игроков поедут только Михаил Лысов и Артем Галаджан. Мы смотрели много ребят, они оставили приятное впечатление, но им нужна игровая практика, поэтому их передали в молодежный состав.

Фарфану мы пытаемся найти новую позицию, вполне возможно, что как нападающий он будет команде полезен, если приведем его в хорошее функциональное состояние. Хороший был завершающий матч с датчанами на этом сборе и по качеству, и по содержанию, и по физической готовности. На следующем сборе будет уже наигрываться состав».