Срна: «Ковачич - будущее „Реала“, он заменит Модрича»

Защитник «Шахтера», экс-капитан сборной Хорватии Дарио Срна уверен, что у полузащитника «Реала» Матео Ковачича лучшие матчи еще впереди.

«Я уверен, что Ковачич достойно заменит Модрича, потому что у него есть огромный талант. Несмотря на то, что он стал гораздо сильнее, мы еще не видели всего того, на что способен Матео. Но мы увидим. Это будущее „Реала“. Ему нужно лишь немного времени, ведь Ковачич только три года назад покинул загребское „Динамо“, чтобы поиграть в „Интере“, а затем перейти в „Реал“».