Арбитр Федотов не выполнил норматив по физподготовке
Сегодня, 20:30 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Сегодня судьи, приглашенные на сбор в Турции, сдавали тесты по физподготовке. Совсем немного для выполнения норматива не хватило столичному арбитру Игорю Федотову. А вот Сергей Лапочкин, Алексей Лебедев, Александр Кудрявцев и Игорь Демешко в тестах не участвовали.
Первые трое обслуживали товарищеский матч. А Демешко вообще собирался покинуть сбор и вернуться в Россию – по состоянию здоровья он не мог выполнять беговые упражнения.
Всем упомянутым судьям в любом случае придется сдавать нормативы, чтобы получить допуск к весенним играм чемпионата России-2016/17.
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