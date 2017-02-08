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Арбитр Федотов не выполнил норматив по физподготовке

Соккер.Ру // Россия: события, Федотов Игорь
Сегодня, 20:30 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Сегодня судьи, приглашенные на сбор в Турции, сдавали тесты по физподготовке. Совсем немного для выполнения норматива не хватило столичному арбитру Игорю Федотову. А вот Сергей Лапочкин, Алексей Лебедев, Александр Кудрявцев и Игорь Демешко в тестах не участвовали.

Первые трое обслуживали товарищеский матч. А Демешко вообще собирался покинуть сбор и вернуться в Россию – по состоянию здоровья он не мог выполнять беговые упражнения.

Всем упомянутым судьям в любом случае придется сдавать нормативы, чтобы получить допуск к весенним играм чемпионата России-2016/17.

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