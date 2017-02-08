Клуб из Южной Кореи предлагает Дрогба 2.5 млн евро в год
Сегодня, 20:36 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя
Опытного нападающего Дидье Дрогба зовут в Южную Корею. Клуб, название которого не сообщается, предлагает Дрогба зарплату 2.5 млн евро за сезон. Футболист пока не дал своего ответа, но по слухам, он хочет оклад размером в 3.5 млн евро.
Ранее Дрогба отказался переходить в «Коринтианс».
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