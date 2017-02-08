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Мустафи: «Продолжаю верить в чемпионство „Арсенала“»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Арсенал, Мустафи Шкодран
Сегодня, 20:50 | Источник: Goal.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи считает, что у его команды еще есть шансы на титул по итогам этого сезона.

«Думаю, бороться за титул теперь будет гораздо сложнее, чем раньше, но я верю. Я не сдамся. Мы будем бороться за чемпионство до последнего, а в конце увидим, были ли мы достаточно хороши для этого или нет.

Домашнее поражение от „Уотфорда“ действительно разочаровывает. Мы пропустили два гола, поздно спохватились, когда уже было трудно что-то изменить.

Также мы разочарованы и неудачей в матче с „Челси“, хотя там была совсем другая игра. Знали, что на „Стэмфорд Бридж“ будет трудно, однако там возможно победить. Но мы сделали недостаточно в той встрече».

После 24 туров «Арсенал» занимает четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ и отстает от лидирующего «Челси» на 12 очков.

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