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Желтая карточка Насри отменена, француз сможет сыграть с «Лас-Пальмасом»

Матч: Лас-ПальмасЛас-Пальмас-:-СевильяСевилья
Начало матча: 12.02.2017, 20:30
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события, Насри Самир
Сегодня, 21:01 | Источник: Goal.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Ла Лига отменила желтую карточку полузащитнику «Севильи» Самиру Насри, которую тот схлопотал в последнем матче с «Вильярреалом» (0:0). Это предупреждение было для француза пятым, поэтому он должен был пропускать следующий выездной поединок против «Лас-Пальмаса». Однако теперь наказание отменено, и Насри будет доступен для участия в матче.

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