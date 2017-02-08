Желтая карточка Насри отменена, француз сможет сыграть с «Лас-Пальмасом»
Матч: Лас-Пальмас-:-Севилья
Начало матча: 12.02.2017, 20:30
Сегодня, 21:01 | Источник: Goal.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Ла Лига отменила желтую карточку полузащитнику «Севильи» Самиру Насри, которую тот схлопотал в последнем матче с «Вильярреалом» (0:0). Это предупреждение было для француза пятым, поэтому он должен был пропускать следующий выездной поединок против «Лас-Пальмаса». Однако теперь наказание отменено, и Насри будет доступен для участия в матче.
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