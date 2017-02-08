Баллак: «Если Озил хочет выиграть значимые титулы, то ему лучше перейти в „Баварию“»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Бавария, Арсенал, Озил Месут, Баллак Михаэль
Сегодня, 21:24 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Бывший игрок «Баварии» Михаэль Баллак посоветовал полузащитнику «Арсенала» Месуту Озилу перебираться в мюнхенский клуб.
«Месут - невероятный игрок. Он знает, что в „Арсенале“ он неприкосновенная звезда. Многие клубы хотели бы видеть его у себя. Но если он хочет выиграть значимый трофей, то в „Баварии“ у него будет больше таких шансов.
Если посмотреть на недавние события на рынке, которые происходили в Англии или Китае, то становится ясно, что „Баварии“ в ближайшем будущем придется платить за игрока около 50 млн евро. Они должны тратиться, если хотят конкурировать с лучшими, если хотят приглашать игроков мирового класса».
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пы.сы как вариант еще Селтик))