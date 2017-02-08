Баллак: «Если Озил хочет выиграть значимые титулы, то ему лучше перейти в „Баварию“»

Бывший игрок «Баварии» Михаэль Баллак посоветовал полузащитнику «Арсенала» Месуту Озилу перебираться в мюнхенский клуб.

«Месут - невероятный игрок. Он знает, что в „Арсенале“ он неприкосновенная звезда. Многие клубы хотели бы видеть его у себя. Но если он хочет выиграть значимый трофей, то в „Баварии“ у него будет больше таких шансов.

Если посмотреть на недавние события на рынке, которые происходили в Англии или Китае, то становится ясно, что „Баварии“ в ближайшем будущем придется платить за игрока около 50 млн евро. Они должны тратиться, если хотят конкурировать с лучшими, если хотят приглашать игроков мирового класса».