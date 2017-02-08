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Руководство «Терека» рассмотрит вопрос о переименовании клуба в ФК «Ахмат»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события, Терек
Сегодня, 21:34 | Источник: Chechnya.gov.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Президент «Терека» Магомед Даудов прокомментировал тот факт, что фанаты клуба инициировали сбор подписей под официальным обращением к совету директоров с просьбой переименовать клуб в «Ахмат».

«Мы пока обращения не получили. Но из соцсетей знаем, что тема активно обсуждается. Конечно, мы обязаны рассмотреть обращение. Совет примет решение, которое будет носить глубоко продуманный, взвешенный характер, учитывающий все особенности».

Даудов также подчеркнул, что в ходе чемпионата переименования не проводятся. Поэтому сейчас речь может идти об обсуждении вопроса, его изучении, рассмотрении, а не о принятии окончательного решения, сказал он, уточнив, что чемпионат завершится в мае.

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