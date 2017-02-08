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В Саранске появится ФК «Саранск»

Соккер.Ру // Россия: события
Сегодня, 21:41 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

В ближайшее время в Саранске появится еще один футбольный клуб под названием ФК «Саранск». Он будет частным, финансированием займется ряд предпринимателей региона.

Новый клуб никак не будет пересекаться с «Мордовией» и начнет выступать уже весной в КФК. Главным тренером «Саранска» станет экс-игрок «Мордовии» Сергей Савочкин.

Ранее сообщалось, что в «Мордовии» погасили долги по зарплате.

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