В Саранске появится ФК «Саранск»

В ближайшее время в Саранске появится еще один футбольный клуб под названием ФК «Саранск». Он будет частным, финансированием займется ряд предпринимателей региона.

Новый клуб никак не будет пересекаться с «Мордовией» и начнет выступать уже весной в КФК. Главным тренером «Саранска» станет экс-игрок «Мордовии» Сергей Савочкин.

Ранее сообщалось, что в «Мордовии» погасили долги по зарплате.