«Боруссия» Д - «Герта»: стартовые составы
Сегодня, 21:59 | Источник: Твиттер ФК "Боруссия" Дортмунд | Редакция: Дмитрий Кристя
Определились стартовые составы команд на матч 1/8 финала Кубка Германии «Боруссия» - «Герта».
«Боруссия» Д: Бюрки, Бартра, Пищек, Папастатопулос, Геррейру, Ройс, Вайгль, Дурм, Шмельцер, Обамеянг, Дембеле.
«Герта»: Ярстейн, Брукс, Лангкамп, Миттельштедт, Штарк, Харагути, Шелбред, Дарида, Пекарик, Калу, Ибишевич.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
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