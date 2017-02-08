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«Боруссия» Д - «Герта»: стартовые составы

Матч: БоруссияБоруссия-:-ГертаГерта
Начало матча: Сегодня, 22:45
Соккер.Ру // Германия. Кубок 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 21:59 | Источник: Твиттер ФК "Боруссия" Дортмунд | Редакция: Дмитрий Кристя

Определились стартовые составы команд на матч 1/8 финала Кубка Германии «Боруссия» - «Герта».

«Боруссия» Д: Бюрки, Бартра, Пищек, Папастатопулос, Геррейру, Ройс, Вайгль, Дурм, Шмельцер, Обамеянг, Дембеле.

«Герта»: Ярстейн, Брукс, Лангкамп, Миттельштедт, Штарк, Харагути, Шелбред, Дарида, Пекарик, Калу, Ибишевич.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.

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