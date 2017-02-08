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«Алавес» - «Сельта»: стартовые составы

Матч: АлавесАлавес0 : 0СельтаСельта
Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 22:15 | Источник: ФК "Сельта" | Редакция: Дмитрий Кристя

Стали известны стартовые составы команд на ответный матч 1/2 финала Кубка Испании между «Алавесом» и «Сельтой». Поединок в Виго, напомним, завершился нулевой ничьей.

«Алавес»: Пачеко, Феддаль, Лагуардиа, Тео, Ману Гарсия, Фемения, Камараса, Маркос Льоренте, Ибаи Гомес, Дейверсон, Токеро.

«Сельта»: Альварес, Кабраль, Кастро, Мальо, Ронкалья, Радоя, Диас, Эрнандес, Васс, Бонгонда, Аспас.

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