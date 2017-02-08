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Таски: «Не ушел из „Спартака“, потому что рассчитываю в этом сезоне стать чемпионом»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Спартак М, Таски Сердар
Сегодня, 22:56 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Защитник «Спартака» Сердар Таски рассказал, почему он решил не покидать московский клуб этой зимой.

«Запросы в клуб и предложения действительно поступали, не буду скрывать. Значит, мой уровень игры позволяет рассчитывать на интерес со стороны других команд, и это приятно. Но я решил остаться. Чувствую себя в России комфортно, играю здесь уже достаточно долго, все замечательно. А главное: не хотел никуда уходить, потому что в этом году очень рассчитываю стать со „Спартаком“ чемпионом.

„Трабзонспор“ и „Саутгемптон“? Да, насчет этих двух клубов, упоминавшихся в прессе, все верно. Имелись также два других предложения из Англии и еще одно – из Испании. Но я не рассматривал их. Для меня изначально было понятно, что буду играть только в „Спартаке“.

АПЛ - действительно лучший чемпионат, не спорю. Но поставил сейчас перед собой обязательную задачу – выиграть чемпионат России».

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