Таски: «Не ушел из „Спартака“, потому что рассчитываю в этом сезоне стать чемпионом»
Защитник «Спартака» Сердар Таски рассказал, почему он решил не покидать московский клуб этой зимой.
«Запросы в клуб и предложения действительно поступали, не буду скрывать. Значит, мой уровень игры позволяет рассчитывать на интерес со стороны других команд, и это приятно. Но я решил остаться. Чувствую себя в России комфортно, играю здесь уже достаточно долго, все замечательно. А главное: не хотел никуда уходить, потому что в этом году очень рассчитываю стать со „Спартаком“ чемпионом.
„Трабзонспор“ и „Саутгемптон“? Да, насчет этих двух клубов, упоминавшихся в прессе, все верно. Имелись также два других предложения из Англии и еще одно – из Испании. Но я не рассматривал их. Для меня изначально было понятно, что буду играть только в „Спартаке“.
АПЛ - действительно лучший чемпионат, не спорю. Но поставил сейчас перед собой обязательную задачу – выиграть чемпионат России».
Или войдите через
А еще у вас игры в Еврокубках,тяжело вам придется!
гы-гы
Ты прав.
И туда не приглашали,и туда не приглашали.
Они ушли из спартака за титулами:
Рохо - кубок Англии
Широков - чемпионат России
Таски - чемпионат Германии
Асхабадзе - кубок Армении
Челоянц - кубок Армении
Дзюба в составе Зенита - кубок России
Черчесов - кубок и чемпионат Польши
Дзюба в составе Ростова - кубок и суперкубок России
Эменике - суперкубок ОАЭ
Шишкин - кубок России
Павлюченко - кубок России
Самедов - кубок России
Шешуков - кубок России
Кавенаги - чемпионат Аргентины, чемпионат Франции, кубок Либертадорес
Кариока - кубок Бразилии
Де Зеув - чемпионат Бельгии
Чельстрем - кубок Англии
Эмери - лига Европы (трижды)
Пареха - лига Европы
Плетикоса - кубок России
Ананидзе - кубок России
Гацкан - кубок России
Сухи - чемпионат Швейцарии
Эменике - чемпионат Турции
Вукоевич - кубок Украины
Лаудруп - кубок футбольной лиги Англии, чемпионат Катара
Алекс - чемпионат Бразилии, кубок Либертадорес
Ибсон - чемпионат Бразилии
Быстров - чемпионат, кубок и суперкубок России
Дедура - чемпионат и кубок Литвы
Филипенко - чемпионат и суперкубок Белоруссии
Родригес - чемпионат и кубок Аргентины, кубок Либертадорес
Ковальчук - чемпион Казахстана
Кузьмин - кубок и суперкубок России
Тамаш - кубок Румынии
Дудаш - чемпионат Венгрии
Ковач - чемпионат и кубок Швейцарии
Йиранек - кубок футбольной лиги Англии
Погребняк - чемпионат и суперкубок России, кубок и суперкубокУЕФА
Сычёв - чемпионат, кубок и суперкубок России
Видич - все клубные титулы
Гушо - чемпионат Боснии
Аджей - чемпионат Ганы, лига чемпионов Африки
Огунсания - чемпионат и кубок Нигерии, лига чемпионов Африки
Мазнов - чемпион Македонии
Скарлетт - чемпионат и кубок Ямайки, кубок Тринидада
Ломая - чемпионат Азербайджана
Рубин - чемпионат Азербайджана
Де Соуза - чемпионат и кубок Голландии
Шафар - чемпионат и кубок Австрии