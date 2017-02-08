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Ньюкури пропустит 3 месяца из-за проблем с сердцем

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Интер, Удинезе, Ньюкури Ассане
Сегодня, 23:23 | Источник: ФК "Удинезе" | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Удинезе» Ассане Ньюкури, права на которого принадлежат «Интеру», пропустит 3 месяца. Сообщается, что у игрока по результатам обследования выявлены проблемы с сердцем. При этом конкретный недуг 20-летнего ивуарийца не уточняется.

В текущем сезоне Серии А Ньюкури 4 раза выходил на замену в составе «Интера», но результативным действиями не отметился. За «зебр» он дебютировать пока так и не успел.

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