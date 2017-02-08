Ньюкури пропустит 3 месяца из-за проблем с сердцем

Полузащитник «Удинезе» Ассане Ньюкури, права на которого принадлежат «Интеру», пропустит 3 месяца. Сообщается, что у игрока по результатам обследования выявлены проблемы с сердцем. При этом конкретный недуг 20-летнего ивуарийца не уточняется.

В текущем сезоне Серии А Ньюкури 4 раза выходил на замену в составе «Интера», но результативным действиями не отметился. За «зебр» он дебютировать пока так и не успел.