Ньюкури пропустит 3 месяца из-за проблем с сердцем
Сегодня, 23:23 | Источник: ФК "Удинезе" | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Удинезе» Ассане Ньюкури, права на которого принадлежат «Интеру», пропустит 3 месяца. Сообщается, что у игрока по результатам обследования выявлены проблемы с сердцем. При этом конкретный недуг 20-летнего ивуарийца не уточняется.
В текущем сезоне Серии А Ньюкури 4 раза выходил на замену в составе «Интера», но результативным действиями не отметился. За «зебр» он дебютировать пока так и не успел.
Другие материалы по теме:
Вчера
05 февраля 2017
14:48 Та выбыл на долгий срок 6
04 февраля 2017
03 февраля 2017
Или войдите через