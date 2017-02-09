Воспитанник ЦСКА Мартусевич перешел в клуб «Униао де Лейрия»
Сегодня, 00:10 | Источник: ФК "Лейрия" | Редакция: Дмитрий Кристя
Российский полузащитник Максим Мартусевич стал игроком португальского клуба «Униао де Лейрия». 21-летний хавбек, являющийся воспитанником ЦСКА, в текущем сезоне выступал во втором дивизионе за пензенский «Зенит», в составе которого забил один мяч в 12 встречах. Также на его счету три гола за сербский «Явор» в сезоне-2015/16.
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