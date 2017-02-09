Уткин: «Дзюба мне не кажется лидером»

Российский комментатор Василий Уткин поделился мнением о том, что капитаном «Зенита» назначен нападающий Артем Дзюба.

«Я не знаю, не могу понимать логику этих событий. Я не так удивлён этим. Дзюба растёт и прогрессирует, плюс мужает. Но лично мне он не кажется лидером. Дзюба скорее одиночка. Да, он забивает мячи, но не более. Вполне возможно, что надеть капитанскую повязку больше некому. Не исключаю, что нужен был просто русскоговорящий человек.

Сейчас в „Зените“ нет ярко выраженного лидера. Александр Кержаков не всегда играет, да и вообще может больше играть в „Зените“ не будет. На сборы его не взяли».