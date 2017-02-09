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Маротта: «Нет никаких оснований, что Аллегри покинет „Ювентус“»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Ювентус, Аллегри Массимилиано , Маротта Джузеппе
Сегодня, 00:27 | Источник: Goal.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта заверил, что главный тренер клуба Массимилиано Аллегри не собирается никуда уходить, а сам «Юве» также не планирует расставаться с «алленаторе». Ранее СМИ сватали итальянца в «Арсенал».

«Во-первых, у нас есть контракт. Во-вторых, впереди большие задачи, которых мы должны достичь вместе. Нет никаких оснований для того, что Аллегри покинет „Юве“. Есть только взаимная симпатия и привязанность».

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