Маротта: «Нет никаких оснований, что Аллегри покинет „Ювентус“»

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта заверил, что главный тренер клуба Массимилиано Аллегри не собирается никуда уходить, а сам «Юве» также не планирует расставаться с «алленаторе». Ранее СМИ сватали итальянца в «Арсенал».

«Во-первых, у нас есть контракт. Во-вторых, впереди большие задачи, которых мы должны достичь вместе. Нет никаких оснований для того, что Аллегри покинет „Юве“. Есть только взаимная симпатия и привязанность».