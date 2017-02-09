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«Спартак» предложил контракт 19-летнему замбийскому форварду Сакала

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Спартак-2, Спартак М
Сегодня, 01:11 | Источник: zambianfootball.co.zm | Редакция: Павел Молочный

Нападающий Фэшн Сакала покинул расположение «Спартака-2», где он находился около двух недель, и вернулся в Замбию. Однако, согласно источнику, 19-летний форвард вскоре может подписать соглашение с красно-белыми. Сообщается, что «Спартак» предложил ему контракт на 4 года.

Сакала считается одним из самых перспективных игроков в Замбии и выступает за молодежную сборную своей страны.

Напомним, недавно состав московского клуба пополнил защитник «Анжи» Георгий Тигиев.

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