«Спартак» предложил контракт 19-летнему замбийскому форварду Сакала
Сегодня, 01:11 | Источник: zambianfootball.co.zm | Редакция: Павел Молочный
Нападающий Фэшн Сакала покинул расположение «Спартака-2», где он находился около двух недель, и вернулся в Замбию. Однако, согласно источнику, 19-летний форвард вскоре может подписать соглашение с красно-белыми. Сообщается, что «Спартак» предложил ему контракт на 4 года.
Сакала считается одним из самых перспективных игроков в Замбии и выступает за молодежную сборную своей страны.
Напомним, недавно состав московского клуба пополнил защитник «Анжи» Георгий Тигиев.
Другие материалы по теме:
Вчера
07 февраля 2017
23:10 Слухи Тигиев согласовал контракт со «Спартаком» 96
22:35 Слухи Могилевец не будет продлевать контракт с «Зенитом» 41
17:20 Слухи «Спартак» поборется за Касереса 74
01:38 Слухи Шандао может уйти из «Анжи» в «Гремио» 2
06 февраля 2017
10:40 Слухи Олег Иванов может перебраться в США 63
09:39 Слухи Панюков интересен «Локомотиву» 34
Или войдите через