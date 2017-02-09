«Боруссия» Д обыграла «Герту» в серии пенальти

В матче 1/8 финала Кубка Германии дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Гертой» в серии послематчевых пенальти.

Дортмунд, стадион «Сигнал Идуна Парк».

«Боруссия» Д - «Герта» - 1:1 (3:2 - пен)

Голы : Ройс 47 – Калу 27.

«Боруссия» Д: Бюрки, Бартра, Пищек (Гинтер 46), Папастатопулос, Геррейру (Кастро 77), Ройс (Шюррле 90), Вайгль, Дурм, Шмельцер (Пулишич 46), Обамеянг, Дембеле .

Главный тренер: Томас Тухель.

«Герта»: Ярстейн, Брукс, Лангкамп, Миттельштедт, Штарк, Харагути (Эшвайн 96), Шелбред (Лустенбергер 84), Дарида, Пекарик, Калу, Ибишевич (Шибер 60 (Аллаги 118)) .

Главный тренер: Паль Дардаи.

Предупреждения: Брукс 13, Пекарик 31, Вайгль 33, Шелбред 34, Штарк 39, Дарида 52, Миттельштедт 62, Бартра 78, Кастро 108, Папастатопулос 119.

Удаления: Папастатопулос 119.

Судья: Дениз Айтекин.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.