Уткин: «Уход Карреры в случае победы в Премьер-Лиге? В Европе никому не интересна РФПЛ»

Комментатор Василий Уткин поделился мнением по поводу возможного ухода Массимо Карреры из возглавляемого им московского «Спартака» в случае завоевания чемпионского титула:

«Останется ли Каррера в команде, если „Спартак“ выиграет РФПЛ? А почему он должен уехать? В Европе вообще никого не интересует, кто выиграл чемпионат России. Вот взять к примеру Спаллетти. Он выигрывал РФПЛ, но долгое время не имел работы в Европе. Дик Адвокат тоже добивался успеха в России, но после этого его карьера в гору не пошла. Тут можно говорить о том, что если Массимо Каррера сможет выиграть РФПЛ, то имеет хорошие шансы остаться в России надолго, раз у него здесь будет все получаться».

Также Уткин высказался относительно назначения нападающего Артёма Дзюбы капитаном «Зенита».