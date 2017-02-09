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Уткин: «Уход Карреры в случае победы в Премьер-Лиге? В Европе никому не интересна РФПЛ»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Каррера Массимо , Адвокат Дик , Спаллетти Лучано
Сегодня, 01:59 | Источник: Sportfm.ru | Редакция: Павел Молочный

Комментатор Василий Уткин поделился мнением по поводу возможного ухода Массимо Карреры из возглавляемого им московского «Спартака» в случае завоевания чемпионского титула:

«Останется ли Каррера в команде, если „Спартак“ выиграет РФПЛ? А почему он должен уехать? В Европе вообще никого не интересует, кто выиграл чемпионат России. Вот взять к примеру Спаллетти. Он выигрывал РФПЛ, но долгое время не имел работы в Европе. Дик Адвокат тоже добивался успеха в России, но после этого его карьера в гору не пошла. Тут можно говорить о том, что если Массимо Каррера сможет выиграть РФПЛ, то имеет хорошие шансы остаться в России надолго, раз у него здесь будет все получаться».

Также Уткин высказался относительно назначения нападающего Артёма Дзюбы капитаном «Зенита».

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