Сын Густаво Пойета стал игроком «Годой-Крус»
Соккер.Ру // Аргентина. Примера 2016/2017, Заграница: трансферы, Годой-Крус, Пойет Диего, Пойет Густаво
Сегодня, 02:21 | Источник: Твиттер ФК "Годой Крус" | Редакция: Павел Молочный
Уругвайский полузащитник Диего Пойет стал игроком аргентинского клуба «Годой-Крус», выступающего в элитном дивизионе страны.
Ранее 21-летний хавбек играл за английские «Чарльтон», «Вест Хэм», «Хаддерсфилд» и «Милтон Кинс Донс».
#REFUERZO: Diego Poyet ya está en Mendoza y es nuevo jugador de Godoy Cruz. https://t.co/giSg1mPi1I pic.twitter.com/8F4xVERCZp
— Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) 7 февраля 2017 г.
Диего является сыном известного тренера Густаво Пойета, который в ноябре 2016 года возглавил «Шанхай Шэньхуа».
Другие материалы по теме:
00:10 Официально Воспитанник ЦСКА Мартусевич перешел в клуб «Униао де Лейрия» 4
07 февраля 2017
20:27 Официально Фото Самарас перебирается в «Сарагосу» 2
10:52 Официально Фото ФК «Атланта Юнайтед» усилился хавбеком сборной Чили Кармоной 5
05:27 Официально Фото Жадсон вернулся в «Коринтианс» из «Тяньцзинь Цюаньцзянь» 5
06 февраля 2017
21:27 Официально «Осасуна» подписала камерунского полузащитника 0
18:48 Официально Экс-хавбек «Зенита» Хусти стал игроком китайского «Чанчунь Ятай» 19
05 февраля 2017
14:32 Официально Топрак летом сменит «Байер» на дортмундскую «Боруссию» 3
01 февраля 2017
Александр Чистяков
Зимнее трансферное окно в ведущих лигах Европы захлопнулось, а дедлайн получился скучным. Тем не менее, на «Соккер.ру» - 10 самых дорогих покупок европейских клубов.
18:23 Официально Киевское «Динамо» подписало Пантича 2
12:41 Официально «Кристал Пэлас» купил Миливойевича за 16 млн евро 5
Или войдите через