Рейнгольд: «Макеев – игрок ниже среднего, ему самое место где-нибудь в Костроме»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал перевод защитника красно-белых Евгения Макеева во вторую команду:

«Во-первых, только главный тренер решает, кому быть в его команде. Во-вторых, Макеев уже давно потерял место в составе „Спартака“, а я давно говорил, что этот игрок не соответствует команде. Ему уже пора искать новый клуб. Бывают игроки, которые не выдерживают конкуренции, и его друг уже давно уехал, вы понимаете, что я говорю о Паршивлюке. Пусть Макеев тоже ищет команду.

По блату уже никто играть не будет, любимчиков тоже не будет, эти времена закончились. Теперь ты в каждом матче должен выходить и показывать все, на что способен. На мой взгляд, Макеев — игрок ниже среднего, поэтому в „Спартаке“ ему абсолютно делать нечего. Его перевели в „Спартак-2“, видимо, поскольку ждут, что он проснется и начнет себя проявлять. В „Спартаке-2“ он вроде как и рядом, за ним легко следить. А Каррера уже с составом определился, у него есть обойма игроков, с которыми он будет бороться за золотые медали. Макееву же дали хоть какой-то шанс себя реабилитировать. Пожалуйста, флаг тебе в руки, покажи, на что способен.

Все зависит от игрока: либо любишь футбол, либо деньги. Предполагаю, что Евгений больше любит деньги. Не каждому дано искреннее полюбить футбол, а игрок всегда хорош, когда у него есть самоотдача, есть желание себя показать, когда ты не жалеешь себя. Макеев давно потерял футбольную форму, он давно выпал из обоймы, нельзя играть за такой клуб как „Спартак“ в таком темпе, в котором играл Макеев. Поэтому ему самое место не в „Спартаке-2“, а где-нибудь в Костроме, это мое мнение. То, что он воспитанник „Спартака“ — чушь, если игрок не проносит пользы».