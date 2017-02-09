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Уткин: «Думаю, история вокруг Зозули надуманная»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Россия: мнение, Бетис, Райо Вальекано, Зозуля Роман
Сегодня, 03:49 | Источник: Sportfm.ru | Редакция: Павел Молочный

 Комментатор Василий Уткин поделился мнением о ситуации вокруг сорванного перехода украинского форварда Романа Зозули из «Бетиса» в «Райо Вальекано»:

«Думаю, что история вокруг Зозули надуманная. Я постарался найти фотографии Зозули в сети, но не нашел там ничего такого, из-за чего его можно упрекнуть в фашизме. К примеру, меня тоже могли сфотографировать в помещении, где висел портрет Бандеры. Поэтому я к инциденту с Кокориным и Мамаевым в Монет-Карло отношусь снисходительно.

А вообще фотография с Бандерой может характеризовать человека только как идиота. Здесь, как мне кажется, таким людям нужно быть очень аккуратным, либо изначально быть эпатажной личностью. Я считаю, что в данном случае „Райо Вальекано“ поступил правильно, но не могу понять, почему Зозулю не заявят за „Бетис“. То, что я нашёл в сети на Зозулю, мне не кажется криминалом».

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