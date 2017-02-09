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Барцальи получил травму бедра

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Барцальи Андреа, Аллегри Массимилиано
Сегодня, 04:34 | Источник: Sport.sky.it | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сообщил, что защитник команды Андреа Барцальи получил повреждение бедра в матче 18-го тура Серии А с «Кротоне», который завершился победой «бьянконери» (2:0):

«Барцальи испытывает боль в районе бедра. Я надеюсь, что это лишь небольшое растяжении. Тем не менее, игроку предстоит пройти медицинское обследование».

Барцальи уже пропустил в этом сезоне почти весь ноябрь и часть декабря из-за травмы плеча.

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