Барцальи получил травму бедра

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сообщил, что защитник команды Андреа Барцальи получил повреждение бедра в матче 18-го тура Серии А с «Кротоне», который завершился победой «бьянконери» (2:0):

«Барцальи испытывает боль в районе бедра. Я надеюсь, что это лишь небольшое растяжении. Тем не менее, игроку предстоит пройти медицинское обследование».

Барцальи уже пропустил в этом сезоне почти весь ноябрь и часть декабря из-за травмы плеча.