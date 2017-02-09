Футболка с фамилией Месси – самая продаваемая в 2016 году

Футболка нападающего «Барселоны» Лионеля Месси стала самой продаваемой в 2016 году. В этом рейтинге аргентинец обошел форварда «Реала» Криштиану Роналду, занявшего второе место.

На 3-й и 4-й строчках расположились пришедшие летом в МЮ Поль Погба и Златан Ибрагимович соответственно. Продажи их футболок помогли «Манчестер Юнайтед» занять первое место среди клубов по количеству проданных футболок в прошлом году.

В топ-8 футболистов этого рейтинга также вошли: Месут Озил («Арсенал»), Неймар («Барселона»), Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед») и Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»).