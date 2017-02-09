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Футболка с фамилией Месси – самая продаваемая в 2016 году

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Рейтинги, Месси Лионель, Роналду Криштиану, Погба Поль, Ибрагимович Златан, Озил Месут, Неймар, Де Хеа Давид, Коутиньо Филиппе
Сегодня, 05:12 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Павел Молочный

Футболка нападающего «Барселоны» Лионеля Месси стала самой продаваемой в 2016 году. В этом рейтинге аргентинец обошел форварда «Реала» Криштиану Роналду, занявшего второе место.

На 3-й и 4-й строчках расположились пришедшие летом в МЮ Поль Погба и Златан Ибрагимович соответственно. Продажи их футболок помогли «Манчестер Юнайтед» занять первое место среди клубов по количеству проданных футболок в прошлом году.

В топ-8 футболистов этого рейтинга также вошли: Месут Озил («Арсенал»), Неймар («Барселона»), Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед») и Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»).

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