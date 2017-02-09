Эррера: «Первая пятерка АПЛ знает, что „Манчестер Юнайтед“ наступает»
Сегодня, 05:34 | Источник: 4-4-2.com | Редакция: Павел Молочный
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера высказался о текущем положении команды в турнирной таблице АПЛ:
«Гонка между первыми шестью командами в лиге будет очень серьезной, я бы также добавил к ним и „Эвертон“, ведь у них очень хорошая команда. Мы все хотим быть в четверке АПЛ. Думаю, что сейчас для МЮ настал хороший момент. Все они знают, что „Манчестер Юнайтед“ наступает».
Ранее испанский хавбек отметил, что его команде нужно сосредоточиться на борьбе за второе место в Премьер-Лиге. Напомним, сейчас «манкунианцы» занимают 6-ю строчку в чемпионате с 45 очками.
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