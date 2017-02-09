Рейтинг@Mail.ru

Эррера: «Первая пятерка АПЛ знает, что „Манчестер Юнайтед“ наступает»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Ман Юнайтед, Эррера Андер
Сегодня, 05:34 | Источник: 4-4-2.com | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера высказался о текущем положении команды в турнирной таблице АПЛ:

«Гонка между первыми шестью командами в лиге будет очень серьезной, я бы также добавил к ним и „Эвертон“, ведь у них очень хорошая команда. Мы все хотим быть в четверке АПЛ. Думаю, что сейчас для МЮ настал хороший момент. Все они знают, что „Манчестер Юнайтед“ наступает».

Ранее испанский хавбек отметил, что его команде нужно сосредоточиться на борьбе за второе место в Премьер-Лиге. Напомним, сейчас «манкунианцы» занимают 6-ю строчку в чемпионате с 45 очками.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
04:22 Фернандиньо: «Уверен, Жезус станет игроком мирового уровня» 1
03:16 Фекир: «Предпочитаю испанский чемпионат» 1
Вчера
23:46 Фил Джонс: «Только три тренера верили в меня» 1
20:50 Мустафи: «Продолжаю верить в чемпионство „Арсенала“» 13
Abbath
Принц Каира
Блогер «Соккер.ру» Abbath представляет краткий очерк взлета и падения египетского самородка Мидо.
Комментариев: 0
Станислав Горин
Роналду во всём хуже Неймара?
Пеле считает, что нападающий «Барселоны» во всем лучше Роналду, кроме игры головой. «Соккер.ру» предлагает полагаться не только на ощущения.
Комментариев: 67
13:44 Вагнер Лав: «Если Гинер позовёт меня в ЦСКА, я вернусь тут же, без промедлений» 134
Станислав Горин
Лучший полузащитник мира
Срна назвал Модрича лучшим хавбеком мира, но «Соккер.ру» находит человека, который не меньше влиял на успехи ярких команд. В футболе важны не только форварды!
Комментариев: 18
Станислав Горин
Природа травли. От Яшина до Акинфеева
Вратаря помнят по пропущенным голам - «Соккер.ру» знакомит с историей неадекватной реакции толпы на знаменитые вратарские ошибки и даже «ляпы», которых не было!
Комментариев: 103
09:02 Луис Суарес вышел на 14-е место по числу голов за «Барселону» 21
все материалы по этой теме
Турниры