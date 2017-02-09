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Чугайнов: «Миранчуку было бы комфортно в ЦСКА, где ставка на молодых ребят»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Локомотив М, ЦСКА, Рубин, Миранчук Алексей, Чугайнов Игорь
Сегодня, 05:56 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Бывший защитник «Локомотива» Игорь Чугайнов полагает, что полузащитнику Алексею Миранчуку, который скорее всего покинет «Локо», стоило бы перейти в ЦСКА:

«На чьей я стороне в ситуации с Миранчуком? Всегда хочется, чтобы в выигрыше остался футболист. На мой взгляд, Алексей в „Локомотиве“ ничего сверхъестественного не сделал. Да, был незабываемый гол в финале Кубка России. Вот только в прошлом году яркой игры от Миранчука не увидели. Яркая вспышка присуща многим молодым ребятам. Нужно только поддерживать этот уровень.

Просто он еще не стал мужиком, который выходит на каждый матч и не опускается ниже определенной планки. Вот и все. К сожалению, много случаев с молодыми, когда пресса начинает выдавать огромные авансы за один-два успешных матча. У футболистов происходит неправильная самооценка, уже думают, что все удалось. Но жизнь такая штука, что ставит на свое место достаточно быстро.

Развращают большие деньги? Все индивидуально. Но как можно винить парня, если ему столько дают? Клубы должны сами принимать решения, ограничивая уровень зарплат.

Не думаю, что „Рубин“ это правильный выбор для него. Ему было бы комфортно в ЦСКА, где делается ставка на молодых ребят».

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